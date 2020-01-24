Вагоны с душем и кофе-машинами пойдут из Москвы во Владивосток

«Федеральная пассажирская компания» планирует в следующем месяце запустить на маршрут Москва-Владивосток поезда, оснащенные новыми вагонами, сообщает DEITA.RU. об этом заявил директор «ФПК» Петр Иванов корреспондентам «Интерфакс».



Поезда пойдут по самой длинной железной дороге Транссибирской магистрали. Предполагается, что вагоны будут оснащены аппаратами с напитками, столом для пеленания детей, душевой кабиной, розетками и бытовой техникой с кофе-машиной и столовой. Также пассажиры смогут воспользоваться сейфами.

Первый рейс отправиться в середине февраля, точную дату еще не определили. По словам руководителя, новые вагоны поставят на все составы курсирующими по этому маршруту.

Акционерная компания «ФПК» является дочерней компанией ОАО «РЖД». Новые вагоны РЖД презентовала в прошлом году, сейчас они поставлены только на маршрут соединяющий Москву и Белгород.

Иван Юрьев