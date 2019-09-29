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Вагоны с грузом загорелись на Транссибе

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В Облученском районе потушили три вагона с горящими шпалами, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

По информации ведомства, в отцепленных и отбуксированных вагонах ликвидировано открытое горение, проводится проливка. На месте происшествия выяснилось, что горели железнодорожные шпалы, транспортируемые из станции Ургал на станцию Хабаровск.

Напомним, что в оперативную дежурную смену поступила информация о  возгорании грузовых вагонов в движущемся поезде. По предварительной информации, распространенной рядом СМИ, горел уголь.

Грузовой железнодорожный состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населёнными пунктами Теплое озеро и Биракан. Горящие вагоны отцеплены и отбуксированы в тупик.  На место происшествия выезжали пожарные расчёты  теплоозерского цементного завода, пожарного поста посёлка Биракан и пожарный поезд станции Биробиджан 1. Как отметили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, движение поездов не прекращалось.

Дмитрий Санников

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