Вагоны с углем сошли с рельсов в Приамурье

В Сковородинском районе Амурской области сошли с путей семь железнодорожных вагонов, перевозивших уголь, сообщает ИА DEITA.RU.

Часть груза оказалась рассыпана по окрестностям места происшествия, так как два вагона опрокинулись. Как уточняет Забайкальская железная дорога, инцидент произошел на 7125-м километре перегоне Сегачама – Ерофей Павлович.

«На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда», – добавили в пресс-службе предприятия.

Уже известно, что погибших и пострадавших нет. Также не пришлось вносить коррективы в расписание пассажирских поездов. На место аварии прибыли аварийно-восстановительные поезда, работает оперативная группа 48-й пожарно-спасательной части. Причинами крушения заинтересовалось Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.