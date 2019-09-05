Правительство Украины изгнало Виталия Кличко с кресла мэра Киева. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

По словам экс-боксера, такое решение правительства нарушает конституционные права киевлян, избравших Кличко своим градоначальником.

Своим мнением по этому поводу мэр украинской столицы поделился на официальном сайте. Например, он предостерег соотечественников, что устранение законно избранного гражданами мэра установит в Киеве прямое правление президента Зеленского.

«В одной европейской стране, одном европейском городе власть не назначается, ее выбирает народ», - высказался киевский городской глава, отметив, что кабмин развернул против него широкую дискредитирующую кампанию.

Отметим, что официально Кличко все еще занимает мэрское кресло и, по его собственным словам, планирует продолжать реализовывать начатые проекты по улучшению качества жизни киевлян. Как долго это продлится, в ближайшее время решит президент Украины Владимир Зеленский.

Екатерина Цой