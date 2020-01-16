Вакансию премьер-министра разместили на популярном сайте

На популярном сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия «Председатель Правительства Российской Федерации», сообщает DEITA.RU. Объявление разместили после того как стало известно об отставке Дмитрия Медведева.

В объявление указано место работы, обязанности, требования к кандидату и условия работы, разместила объявление компания «Российская Федерация», юрлицо на сайте зарегистрировано на сайте с 2010 года. Актуальна только одна вакансия.

Согласно вакансии кандидату необходимо будет возглавить правительство страны, представлять орган в стране и за ее пределами, вести заседания правительства, подписывать акты госоргана, распределять обязанности между подчиненными и давать предложения о назначениях президенту страны.

Единственное требование к кандидату – отсутствие иностранного гражданства. Образование, возраст и личные качества кандидатов не прописаны. Оформят на должность после по Трудовому кодексу, зарплата будет в белую. Дополнительными плюсами выделили – хороший вид на реку и проезд без пробок на работу.

Контакты компании в вакансии не указаны, на сайте написано, что все вопросы можно задать в сопроводительном письме.

Иван Крышан