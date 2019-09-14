Вакцина от гриппа пришла в край

Для иммунизации взрослых и детей в рамках календаря профилактических прививок из федерального бюджета в Приморский край поступила вакцина против гриппа и стартовала прививочная компания, сообщили DEITA.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По данным регионального надзорного ведомства, за 2 недели прививочной кампании в медицинских организациях за счет средств федерального бюджета привито 201 839 жителей Приморского края, в том числе 40 881 ребенок.

Прививки проводятся населению из групп высокого риска: детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита.

По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Приморском крае регистрируется в январе.

Дмитрий Санников