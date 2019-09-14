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Вакцина от гриппа пришла в край

14 Сентябрь 2019, 15:32

врач

Для иммунизации взрослых и детей в рамках календаря профилактических прививок из федерального бюджета в Приморский край  поступила  вакцина  против гриппа и  стартовала прививочная компания, сообщили DEITA.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По данным регионального надзорного ведомства, за 2 недели  прививочной кампании  в медицинских организациях за счет средств федерального бюджета  привито 201 839 жителей Приморского края,  в том числе  40 881  ребенок.

Прививки проводятся населению из групп высокого риска: детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.          

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально   проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита. 

По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение  гриппа и острых респираторных вирусных инфекций   в  Приморском крае  регистрируется в  январе.

Дмитрий Санников

 

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