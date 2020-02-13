«Валентинка от Кубая» - снег и сильный ветер ждет приморцев

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Похолодание в крае начнется уже вечером четверга
Сильный и довольно резкий ветер ожидает жителей Владивостока уже в эту пятницу, 14 февраля, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Похолодание в крае начнется уже вечером четверга – тепло уйдет и похолодает сразу на 5-8 градусов. Так, ночью в отдельных районах будет до -18 градусов, на побережье нулевая температура. Днем – от -7 до -4– в зависимости от части края.
В четверг в столице Приморья ожидается облачная погода, местами проглянет солнце. Средняя температура поднимется до +7 градусов.
В пятницу – упадет но нуля, сильно похолодает и будет крайне ветрено.
Напомним, что в эти выходные синоптики обещают серьезное ухудшение погоды: снегопад, сильный ветер и холод.
Отметим, что в средине недели жителей края, можно сказать, уже ждала настоящая весна – плюсовая температура, небольшой ветер и высокая влажность – с туманами, растаявшим снегом и воздухом, характерным для мартовских или даже апрельских дней. Впрочем, еще тогда синоптики предупреждали, что теплыми деньками во Владивостоке наслаждаться будут недолго – всего пару суток, после чего зима снова заявит о себе.