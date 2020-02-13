telegr wh call

Новости

Недоступная «доступная»: инвалиды Приморья открывают кошельки, отчаявшись получить помощь

13 Февраль 2020, 17:00

Ярмарка развернется во Владивостоке с «мужского» по «женский» праздники

13 Февраль 2020, 16:45

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

13 Февраль 2020, 16:19

Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы

13 Февраль 2020, 16:15

Вагоны с углем сошли с рельсов в Приамурье

13 Февраль 2020, 16:00

Приморские энергетики готовят энергообъекты для интегрированной развлекательной зоны «Приморье»

13 Февраль 2020, 15:48

Коронавирус оставил без работы тысячи приморских водителей

13 Февраль 2020, 15:45

«Валентинка от Кубая» - снег и сильный ветер ждет приморцев

13 Февраль 2020, 15:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Валентинка от Кубая» - снег и сильный ветер ждет приморцев

снег

Похолодание в крае начнется уже вечером четверга

Сильный и довольно резкий ветер ожидает жителей Владивостока уже в эту пятницу, 14 февраля, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Похолодание в крае начнется уже вечером четверга – тепло уйдет и похолодает сразу на 5-8 градусов. Так, ночью в отдельных районах будет до -18 градусов, на побережье нулевая температура. Днем – от -7 до -4– в зависимости от части края.

В четверг в столице Приморья ожидается облачная погода, местами проглянет солнце. Средняя температура поднимется до +7 градусов.

В пятницу – упадет но нуля, сильно похолодает и будет крайне ветрено.

Напомним, что в эти выходные синоптики обещают серьезное ухудшение погоды: снегопад, сильный ветер и холод.

Отметим, что в средине недели жителей края, можно сказать, уже ждала настоящая весна – плюсовая температура, небольшой ветер и высокая влажность – с туманами, растаявшим снегом и воздухом, характерным для мартовских или даже апрельских дней. Впрочем, еще тогда синоптики предупреждали, что теплыми деньками во Владивостоке наслаждаться будут недолго – всего пару суток, после чего зима снова заявит о себе. 

Читайте также:

Китай после эпидемии – какие выводы сделает Председатель Си?

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

МЧС предупреждает об опасности сосулек

Александра Маслова

Популярное

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

Цены на загородные дома в Приморье стали ниже

Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...