Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил единственный в стране островной регион – Сахалинскую область. Премьер-министр вместе с врио губернатора Валерием Лимаренко осмотрел ряд социальных и инфраструктурных объектов региона. Глава Сахалинской области в беседе с федеральным руководством поднял наиболее актуальные для сахалинцев и курильчан вопросы. Решение которых премьер-министр поддержал.

«Обнулить» налоги

Глава островного региона Валерий Лимаренко вышел с предложением «обнулить» федеральные и региональные налоги для курильских предпринимателей. Инициатива прорабатывается руководством региона совместно с полпредом ДВФО Юрием Трутневым. Медведев идею одобрил.

«Это интересная инициатива, – сказал он. – Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области».

Валерий Лимаренко подчеркнул, обнуление налогов позволит привлечь инвесторов, создать множество высокооплачиваемых рабочих мест и дать толчок развитию островов.

«Сегодня там есть широкополосный Интернет, что дает возможность активно внедрять цифровые технологии, – сказал руководитель региона. –Также большой интерес у бизнеса вызывает островной туризм».

«Аэрофлот», возвращайся!

Медведев поддержал и другие инициативы главы Сахалинской области Валерия Лимаренко. Речь о возвращении на рынок пассажирских перевозок авиакомпании «Аэрофлот». Руководитель островного региона обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой – запустить дополнительный рейс и вернуть на Сахалин «Аэрофлот». Премьер-министр пообещал, что обязательно обсудит это с руководством крупнейшего авиаперевозчика.

«Думаю, "Аэрофлот" сможет изыскать возможности, чтобы ввести дополнительный рейс на Сахалин», - отметил Медведев.

К слову, на многочисленных и многочасовых встречах с Валерием Лимаренко жители постоянно поднимают вопрос повышения транспортной доступности. В первую очередь речь идет именно о развитии авиасообщения. В начале этого года по инициативе главы Сахалинской области уже было запущено три новых межрегиональных рейса – в Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский. Тарифы по дальневосточным направлениям субсидируются. Кроме того, с мая увеличилась вместимость самолетов, которые связывают Южно-Сахалинск с Москвой. В период летней навигации осуществляется два рейса в день авиакомпании «Россия».

Строить, строить и еще раз строить

Валерий Лимаренко поднял и вопрос об аварийном жилье, которого оказалось почти в десять раз больше, чем было признано официально. И обратился к Медведеву с просьбой о выделении дополнительных средств на переселение островитян в новые дома. Рекордсмен по объемам аварийного жилфонда – Охинский район, пострадавший после Нефтегорского землетрясения. В этом городском округе требуется расселить 180 тысяч квадратных метров.

Премьер-министр РФ не исключил, что Сахалинская область получит дополнительные средства на решение этой проблемы.

«Давайте мы посмотрим на те возможности, которые существуют для того, чтобы дополнительно профинансировать строительство нового жилья взамен аварийного, – отметил Председатель Правительства РФ. – Посмотрим в масштабах всей страны и посмотрим на возможности, которые касаются Сахалинской области. Думаю, что какие-то решения можно будет найти».

Ранее для решения этой проблемы уже было решено увеличить темпы жилищного строительства в области с 250 тысяч квадратных метров в год до 500 тысяч. Уже за первое полугодие 2019-го на Сахалине и Курилах возвели на 20 процентов жилья больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дорога федерального значения

Важный вопрос, который глава островного региона Валерий Лимаренко поднял на высшем уровне, касается придания главной дороге области статуса федеральной. Трасса Южно-Сахалинск – Оха имеет протяженность почти тысячу километров, 249 из которых – грунтовка. Валерий Лимаренко обратился к премьер-министру с предложением выделить из федерального бюджета дополнительное финансирование, чтобы в ближайшие годы полностью ее заасфальтировать. Ранее врио губернатора уже поднимал вопрос на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Действительно, это важнейшая транспортная артерия, которая проходит через весь остров, – сказал Дмитрий Медведев. – Я думаю, что это абсолютно правильно, если на всем ее протяжении будет уложено твердое покрытие. Подготовьте предложение, в какие сроки вы планируете выполнить работы и какие средства на это потребуются».

Валерий Лимаренко подчеркнул, что надеется на федеральную поддержку в этом вопросе.

«Из столицы области в столицу нефти должна вести современная асфальтовая трасса, – добавил он. – Дорожному вопросу мы уделяем самое пристальное внимание. Пока только треть островных магистралей имеет твердое покрытие. Чтобы быстрее переломить эту ситуацию, в этом году мы на 60 процентов увеличили дорожный фонд, на 80 процентов – объемы строительства. В первую очередь, строим дороги в муниципалитетах – там, где живут люди».

Всего за три дня Валерий Лимаренко сумел встретиться с двумя первыми лицами государства – президентом и главой правительства России. Это показывает высокую степень доверия к главе Сахалинской области. К его предложениям действительно прислушиваются на федеральном уровне, и эта активная защита интересов сахалинцев и курильчан уже начинает приносить свои плоды.

Михаил Светлов