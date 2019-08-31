Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соответствующее постановление, сообщает DEITA.RU. Теперь минимальная пенсионная выплата в регионе составит 15 тысяч рублей вместо 12 333. Первые повышенные пенсии жители островов получат уже в сентябре.



«Мы должны проявлять к островным пенсионерам особую заботу. Это люди, которые всю жизнь отдали Сахалинской области, работали на благо региона и заслужили поддержку, в том числе – финансовую», – отметил Валерий Лимаренко.

Благодаря инициативе врио губернатора, пенсия островитян станет выше среднедушевого прожиточного минимума в области.

В 2019 году жизнь пожилых людей на островах значительно изменилась. На Сахалине действует один из самых внушительных пакетов мер поддержки жителей. Но по инициативе Валерия Лимаренко этот список стал еще больше – теперь в регионе более 200 социальных льгот. Только на новые меры поддержки в этом году было дополнительно выделено около 800 миллионов рублей.

Например, теперь пенсионеры по «Социальной карте сахалинца» будут получать скидку до 10 процентов в магазинах и аптеках. Уже с первого сентября воспользоваться привилегией смогут жители Южно-Сахалинска, в дальнейшем льгота распространится на остальные районы. Также пенсионеры получают компенсацию за покупку дров и угля, за капитальный ремонт многоквартирных домов, за покупку оборудования для приема цифрового сигнала. По инициативе главы региона был существенно расширен и круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок.

Кроме того, в области увеличили финансирование на лечение тяжелобольных пациентов – с 3 до 5 миллионов рублей. С начала года инвалиды I и II групп могут получить единовременные выплаты на приобретение жилья – до 3,4 миллиона рублей. А ветеранам боевых действий теперь каждый месяц выплачивают дополнительные 1,5 тысячи рублей. Также с первого июня сахалинцы и курильчане, чей трудовой стаж составляет от 35 до 40 лет, ежеквартально получают доплату в три тысячи рублей.

Не забыли в регионе и про поддержку молодых семей. Так, при выписке из роддома семья получает очень нужный подарок – набор для ухода за новорожденным. А с 1 июля ввели новую ежемесячную выплату – более 14 тысяч рублей – для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Михаил Светлов