Такое предложение врио губернатора островного региона озвучил на Госсовете по развитию Дальнего Востока, который провел президент России Владимир Путин накануне на полях VВосточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

В ходе Госсовета Валерий Лимаренко обозначил наиболее острые для острова проблемы – это аварийное жилье и транспортная отрасль.

«В улучшении жилищных условий нуждаются 15 тысяч семей, это 10 % населения Сахалинской области. Сегодня стоимость квадратного метра сахалинского жилья из-за высокой сейсмичности сопоставима со стоимостью квартир в Москве», - отметил он, добавив, что это одна из причин оттока молодежи из региона.

Кроме того, почти 10% жилфонда на острове составляет аварийное жилье, порядка 1200 тысяч квадратных метров. Еще 180 тысяч квадратов – непригодное жилье, после землетрясения в нефтегорском районе в 1995 году, однако они до сих пор не учтены в федеральной программе.

«На 1 января 2017 года там определены для расселения только 128 тысяч квадратных метров вместо 300 тысяч квадратных метров. Чтобы исправить эту ошибку, мы обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой включить дополнительные 180 тысяч квадратных метров. Я бы предложил чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, чтобы они тоже к нам приехали и вместе со мной прошлись по этим этажам, по этим квартирам, с тем, чтобы было понятно, какие решения нужно принимать, потому что из московского кабинета эту проблему, к сожалению, не решишь», - заявил Валерий Лимаренко.

Что касается транспортной сферы, лишь треть автомобильных дорог Сахалина и Курил имеет твердое покрытие. Чтобы улучшить ситуацию, нужно построить около 1000 километров дорог, отметил врио губернатора.

Валерий Лимаренко поблагодарил президента за передачу важной островной артерии Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность. Это решение позволит быстро привести ее в нормативное состояние, а высвободившиеся средства потратить на дороги местного значения и реализацию важного для региона проекта по снижению транспортного налога для жителей. По мнению главы Сахалинскойобласти, это справедливо, так же, как было бы справедливо установить для нефтедобывающего региона и другие льготы.

«Наши острова поставляют нефть, газ, уголь, но они в должной мере не пользуются этими благами. Я приведу простой пример: в нефтедобывающем регионе бензин стоит очень дорого, то есть это рекордные цены. Например, 95-й бензин стоит 51 рубль за литр, в Москве – 48 рублей за литр, во Владивостоке – 45 рублей за литр. Наверное, нужно предусмотреть в нашей национальной программе меры, с тем чтобы люди, проживающие на Дальнем Востоке, в таком отдалённом регионе, как Сахалин, могли приобретать топливо по нормальным ценам, тем более что мы нефтедобывающий регион», - подчеркнул он.

Владимир Путин в ответ поручил направить на остров спецкомиссию.

«Давайте, как Вы и предложили, я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение Правительству дам, к Вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и подготовьте программу вместе с федеральным Правительством по поддержке Сахалина. Но это нужно делать, конечно, совместно, потому что Сахалин, как известно, у нас регион с высокой бюджетной обеспеченностью, фактически это регион-донор, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что можно сделать дополнительно, но совместно, это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений», - заявил президент.

Также Валерий Лимаренко поблагодарил главу государства за содействие в решении вопроса по возвращению национального перевозчика на Сахалин. Это действительно важное решение, которое позволит удвоить перевозки и улучшить транспортную доступность единственного островного региона России.

Михаил Светлов