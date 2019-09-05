Валерий Лимаренко предложил снизить стоимость бензина на Сахалине
Такое предложение врио губернатора островного региона озвучил на Госсовете по развитию Дальнего Востока, который провел президент России Владимир Путин накануне на полях VВосточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.
В ходе Госсовета Валерий Лимаренко обозначил наиболее острые для острова проблемы – это аварийное жилье и транспортная отрасль.
«В улучшении жилищных условий нуждаются 15 тысяч семей, это 10 % населения Сахалинской области. Сегодня стоимость квадратного метра сахалинского жилья из-за высокой сейсмичности сопоставима со стоимостью квартир в Москве», - отметил он, добавив, что это одна из причин оттока молодежи из региона.
Кроме того, почти 10% жилфонда на острове составляет аварийное жилье, порядка 1200 тысяч квадратных метров. Еще 180 тысяч квадратов – непригодное жилье, после землетрясения в нефтегорском районе в 1995 году, однако они до сих пор не учтены в федеральной программе.
«На 1 января 2017 года там определены для расселения только 128 тысяч квадратных метров вместо 300 тысяч квадратных метров. Чтобы исправить эту ошибку, мы обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой включить дополнительные 180 тысяч квадратных метров. Я бы предложил чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, чтобы они тоже к нам приехали и вместе со мной прошлись по этим этажам, по этим квартирам, с тем, чтобы было понятно, какие решения нужно принимать, потому что из московского кабинета эту проблему, к сожалению, не решишь», - заявил Валерий Лимаренко.
Что касается транспортной сферы, лишь треть автомобильных дорог Сахалина и Курил имеет твердое покрытие. Чтобы улучшить ситуацию, нужно построить около 1000 километров дорог, отметил врио губернатора.
Валерий Лимаренко поблагодарил президента за передачу важной островной артерии Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность. Это решение позволит быстро привести ее в нормативное состояние, а высвободившиеся средства потратить на дороги местного значения и реализацию важного для региона проекта по снижению транспортного налога для жителей. По мнению главы Сахалинскойобласти, это справедливо, так же, как было бы справедливо установить для нефтедобывающего региона и другие льготы.
«Наши острова поставляют нефть, газ, уголь, но они в должной мере не пользуются этими благами. Я приведу простой пример: в нефтедобывающем регионе бензин стоит очень дорого, то есть это рекордные цены. Например, 95-й бензин стоит 51 рубль за литр, в Москве – 48 рублей за литр, во Владивостоке – 45 рублей за литр. Наверное, нужно предусмотреть в нашей национальной программе меры, с тем чтобы люди, проживающие на Дальнем Востоке, в таком отдалённом регионе, как Сахалин, могли приобретать топливо по нормальным ценам, тем более что мы нефтедобывающий регион», - подчеркнул он.
Владимир Путин в ответ поручил направить на остров спецкомиссию.
«Давайте, как Вы и предложили, я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение Правительству дам, к Вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и подготовьте программу вместе с федеральным Правительством по поддержке Сахалина. Но это нужно делать, конечно, совместно, потому что Сахалин, как известно, у нас регион с высокой бюджетной обеспеченностью, фактически это регион-донор, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что можно сделать дополнительно, но совместно, это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений», - заявил президент.
Также Валерий Лимаренко поблагодарил главу государства за содействие в решении вопроса по возвращению национального перевозчика на Сахалин. Это действительно важное решение, которое позволит удвоить перевозки и улучшить транспортную доступность единственного островного региона России.
Михаил Светлов