С начала года медицинской сфере Сахалинской области происходят большие перемены: закупается самое современное оборудование, вдвое увеличены расходы на капитальный ремонт больниц, поликлиник и медицинских центров. В этом году на медицину в регионе выделено 34,2 млрд рублей, сообщает DEITA.RU.

«Мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого жителя области, — считает врио губернатора Валерий Лимаренко. — Независимо от того, в каком населенном пункте области проживает человек, он должен получать быструю и качественную медицинскую помощь. Для ранней диагностики опасных заболеваний необходимо не только новейшее оборудование, но и всеобщая диспансеризация».

В текущем году по инициативе Валерия Лимаренко правительство области вдвое увеличило расходы на капремонт медучреждений и закупку медоборудования – до 1,2 и 2,7 млрд рублей соответственно. Такое решение позволило обновить внешний вид более 20 учреждений, а также приобрести 225 единиц новейшей медтехники.

Благодаря этому Сахалинская область выбилась в лидеры по оснащенности компьютерными томографами на душу населения. По количеству этого оборудования островной регион опережает даже Германию. В настоящее время в работе находится 24 компьютерных томографа. Это в 1,5 раза выше, чем в среднем в развитых европейских странах.

Кроме того, с июня в сахалинских поликлиниках ввели единый день диспансеризации. Пройти бесплатный медицинский осмотр теперь можно по средам с 17 до 20 часов и в субботу – с 9 до 15. Однако власти региона уверены, что даже в отдаленных районах должны быть созданы условия для прохождения качественных диагностических обследований. Чтобы не люди ехали в центр за 500 километров, а специалисты сами добирались до них. Поэтому был запущен проект «Диспансеризация на колесах», позволяющий проходить медицинские осмотры в передвижных комплексах.

Продолжается массовое обновление и строительство учреждений здравоохранения. Всего в течение ближайших пяти лет на Сахалине и Курилах будет построено 65 новых объектов: три больницы, восемь лечебных корпусов и 11 поликлиник. Активно привлекаются в регион и новые кадры. Для врачей в Сахалинской области действуют различные меры поддержки: «подъемные» при переезде, компенсации за покупку или аренду жилья, доплаты для молодых специалистов.

Михаил Светлов