Врио губернатора три часа отвечал на вопросы людей о благоустройстве района, аварийном жилье и дорогах, сообщает DEITA.RU.



Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с жителями Углегорского района. Три часа врио губернатора отвечал на вопросы людей.

Так, по сообщению пресс-службы правительства области, глава региона отметил, что в этом году в районе сдадут новый дом на 40 квартир на улице Войтинского. Кроме того, начнется строительство двух домов на Приморской. В каждом из них будет по 35 квартир. В 2020 году начнут строить дома на улицах Победы, Инженерной и Гужева в Углегорске и на Окружной в Шахтерске. Всего там будет 130 квартир.

Еще одна проблема, о которой говорил Валерий Лимаренко с жителями, – состояние дорог и благоустройство.

«В этом году областное правительство увеличило дорожный фонд на 60 процентов. Это самый высокий показатель на Дальнем Востоке. Строительство дорог развернулось во всех районах, Углегорск, конечно же, не останется в стороне», – заявил Валерий Лимаренко.

Так, в 2019 году начнут асфальтировать первый участок трассы Арсентьевка – Ильинское длиной 7 километров. Окончание работ – в 2021-ом. А в следующем году параллельно развернется строительство второго отрезка протяженностью 14 километров. Здесь асфальт планируют уложить к 2022 году. Дорога пойдет по новому пути, появятся четыре моста и один путепровод. Для участка Парусное – Красногорск в этом году подготовят проект, в 2020-ом – начнется строительство. Также на проектировании находится дорога Красногорск – Медвежье.

Помимо этого жители подняли тему мусора. Люди жаловались на то, что ветер разносит мусор по всему району. Для этого необходимо закупить специальные евроконтейнеры с закрывающейся крышкой. Муниципалитету уже выделены средства из областного бюджета – 3 миллиона рублей на приобретение более 120 контейнеров и ремонт площадок накопления. А в следующем году Углегорский район получит еще и мусоровоз.

Елена Миронова