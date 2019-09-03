По инициативе врио губернатора Валерия Лиманенко в Сахалинской области снизят транспортный налог на 30 процентов. Речь идет о владельцах всех легковых автомобилей вне зависимости от их мощности, сообщает DEITA.RU.

Инициатива главы региона позволит существенно сэкономить не только физлицам – обычным сахалинским автолюбителям, но и бизнесменам и юридическим лицам, для которых транспортная выплата является ежеквартальной. Валерий Лимаренко пояснил, что понижение ставки для всех жителей «нефтяной» области без исключения является вопросом социальной справедливости.

"У жителей региона, который богат природными ресурсами и дает огромные поступления в федеральный бюджет, должны быть преимущества. У большинства островитян есть автомобили, и такое нововведение поможет сэкономить семейный бюджет", – отметил Валерий Лимаренко.

Законопроект уже был единогласно одобрен депутатами Областной Думы в первом чтении. Когда поправки будут приняты окончательно (второе чтение состоится 5 сентября), островитяне смогут сэкономить до нескольких тысяч личного бюджета. Экономия для владельцев авто мощностью 150 лошадиных сил составит 900 рублей, за транспорт мощностью 200 лошадиных сил взнос нужно будет платить на 2000 меньше. Юридические лица ощутят выгоду уже в 2019-м, ведь они, в отличие от физлиц, платят налог ежеквартально.

Для сахалинцев снижение транспортного налога – очень значимое событие: по статистике область входит в топ российских регионов по количеству автомобилей на душу населения: на острове примерно 316 машин на каждую тысячу жителей. Под данным островного УМВД, в Сахалинской области зарегистрировано свыше 208 тысяч автомобилей, большая часть из которых, конечно, легковые. То есть нововведение коснется практически каждой сахалинской семьи.

Михаил Светлов