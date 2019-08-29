Транспортный налог для сахалинцев снизят на 30%. Причем выгоду от новой меры почувствуют не только обычные граждане, но и юридические лица. Законопроект об уменьшении транспортного налога в области, разработанный по инициативе врио главы региона Валерия Лимаренко, одобрили сегодня, 29 августа, в первом чтении, сообщает DEITA.RU.

Транспортный налог снизят для всех владельцев легковых авто на острове. Приятные изменения коснутся не только физлиц, но и предпринимателей.

«Было бы неправильно исключить из нового закона бизнес. Ведь у многих предпринимателей их хлеб связан с их автомобилем. Поэтому предлагаю уменьшить транспортный налог для всех одинаково – на 30 процентов», – сказал врио губернатора Валерий Лимаренко.

Причем бизнес начнет экономить уже в этом году, ведь транспортный налог они платят ежеквартально. Остальные сахалинцы смогут ощутить приятную выгоду в 2020 году, когда придет время оплатить налог за 2019-й.

Налоги планируют снизить на все легковые машины. Так, автовладельцы транспорта с мощностью 150 лошадиных сил сэкономят 900 рублей. Владельцы машин мощностью 200 лошадиных заплатят на 2 тысячи рублей меньше. Валерий Лимаренко инициировал этот законопроект для снижения налоговой нагрузки на жителей острова. Окончательно принять новый законопроект должны уже во втором чтении, которое пройдет пятого сентября.

Областное правительство позаботилось и о муниципалитетах, в которых после снижения налога снизятся налоговые поступления. Выпадающие доходы им компенсируют из регионального бюджета.

Жители острова не раз обращались к властям с просьбой снизить налог. А возможно это стало благодаря тому, что Минтранс России одобрил предложение главы региона Валерия Лимаренко – сделать трассу Южно-Сахалинск – Оха федеральной. Ведь ремонт, строительство и содержание трассы будет происходить за счёт федерального бюджета, а это более 13 миллиардов. Тем самым, свои средства регион сможет потратить на муниципальную дорожную сеть и реализацию нового закона.

Михаил Светлов