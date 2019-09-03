Более 600 многоквартирных домов отремонтируют во всех районах Сахалинской области до конца этого года. По инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко этот объем был в два раза увеличен по сравнению с прошлым годом, сообщает DEITA.RU.



Сахалинский жилфонд ждет масштабное обновление: в этом году на капремонт многоквартирных домов по инициативе главы области Валерия Лимаренко выделено 5,5 млрд рублей – на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году. Объем работ увеличен в два раза. До конца года в Сахалинской области отремонтируют более 600 многоквартирных домов.

«На каждой рабочей встрече жители рассказывают мне о протекающих крышах, осыпающихся фасадах, неполадках с водо- и теплоснабжением. Эти проблемы необходимо решать, чтобы дома сахалинцы и курильчане всегда чувствовали себя комфортно и безопасно», – подчеркивает Лимаренко.

В настоящее время на Сахалине и Курилах к ремонту жилищного фонда подходят комплексно. Обновление затрагивает все элементы строений. Ход ремонта Валерий Лимаренко инспектирует лично. Так, за год он дважды посещал Макаровский район, после чего руководство муниципалитета принимало решение ускорить работы.

По словам главы района Андрея Красковского, сейчас муниципалитет справляется с поставленными задачами. Уже было увеличено финансирование, которое было направлено на замену инженерных сетей, ремонт крыш и фасадов многоэтажек. На улице Красноармейской в Макарове уже были отремонтированы подъезды и фасады нескольких домов, внутри установлены счетчики холодного и горячего водоснабжения. Всего в районном центре планируется отремонтировать фасады 9 домов, а в целом а районе до конца года приведут в порядок 15 многоквартирных зданий.

По словам министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрия Зайцева, в регионе не только увеличивают объемы ремонтных работ, но и усиливают контроль за их качеством. Отметим, что после фасадов и подъездов строители займутся придомовыми территориями.

«Во дворах нужно расширить тротуары, высадить деревья, установить скамейки. Все работы необходимо выполнять в тесном взаимодействии с местными жителями», - подчеркнул глава области Валерий Лимаренко.

Иван Крышан