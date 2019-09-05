Депутаты Сахалинской областной Думы, члены постоянного комитета по социальной политике, одобрили законопроект о введении ежемесячной добавке к пенсии в размере 1 тысячи рублей. Увеличить пенсию жителям островного региона – это инициатива врио губернатора Валерия Лимаренко, сообщает DEITA.RU. Недавно вопрос о доплате подняли на встрече главы области с участниками региональной организации «Сахалинской Гвардии».

«Было бы справедливо, если бы повышение пенсии коснулось всех пенсионеров. У нас в регионе их более 160 тысячи», – сказал Лимаренко.

Повышение пенсии он также связал с наступлением важного для всей страны юбилея – 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Закончилась война здесь, на Дальнем Востоке, в сентябре. Поэтому в преддверии юбилея в честь этой памятной даты считаю важным ввести в качестве новой меры поддержки ежемесячную доплату к пенсии для всех жителей, вышедших на пенсию по возрасту. Это будет справедливо, люди этого заслужили», – сказал Валерий Лимаренко.

Новая мера социальной поддержки коснется всех пенсионеров, и не важно, работают они или нет. В бюджете на новую льготу уже найдены деньги. И на следующий год будет заложено почти 2 млрд рублей.

Ранее сахалинский глава подписал постановление об увеличении минимального размера пенсий для жителей региона с 12 333 рублей до 15 000. Новые выплаты пенсионеры Сахалинской области получат уже в сентябре.

Михаил Светлов