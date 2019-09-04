Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал постановление о введении ежемесячной доплаты каждому пенсионеру в регионе, сообщает DEITA.RU.

Каждый пенсионер на Сахалине и Курилах уже в сентябре получит на одну тысячу рублей больше, чем раньше. Врио губернатора региона Валерий Лимаренко отметил, что доплаты получат 161 тыс. жителей области.

«Справедливо то, что повышение пенсии затронет всех пенсионеров. Тем более, что в следующем году важный юбилей – 75-летие окончания Великой Отечественной войны. А закончилась она здесь, на Дальнем Востоке, в сентябре. Поэтому в преддверии юбилея в честь этой памятной даты считаю важным ввести в качестве новой меры поддержки ежемесячную доплату к пенсии для всех жителей, вышедших на пенсию по возрасту», – сказал Валерий Лимаренко.

В конце августа Лимаренко уже подписал постановлении о повышении минимального размера пенсий в регионе. Выплаты увеличены с 12 333 рублей до 15 тысяч рублей. Теперь размер пенсии превышает среднедушевой прожиточный минимум в области. Первые повышенные пенсии островитяне смогут также получить уже в сентябре.

Отметим, что благодаря Валерию Лимаренко в Сахалинской области с этого года развернули масштабную работу по улучшению качества жизни людей пенсионного возраста. С 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, с первого апреля в островном регионе заработал проект «Сахалинское долголетие». Его участники могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения по всей области.