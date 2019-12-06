Валерий Лимаренко: «Я полюбил Сахалин»

В пятницу, шестого декабря, на Сахалине подвели итоги годовой работы губернатора Валерия Лимаренко. В прямом эфире областного телевидения глава правительства рассказал о позитивных изменениях и проблемах в разных социально значимых сферах региона, а также ответил на вопросы жителей острова, сообщает DEITA.RU.

«Год был чудесный. Я познакомился с огромным количеством людей. Я полюбил Сахалин. Ни одного дня я не пожалел, что живу и работаю вместе с сахалинцами и курильчанами», - начал доклад губернатор Сахалина, ответив на вопрос, можно ли назвать уходящий год сложным.

Одна из главных тем итогового выступления касалась развития островной медицины и здравоохранения. По словам губернатора, программа развития здравоохранения в регионе строилась в первую очередь на жалобах островитян и нерешенных проблемах в этой сфере. После анализа недовольств граждан было принято решение акцентировать работу на двух направлениях: развитии доступности медицинских услуг и повышении продолжительности жизни сахалинцев.

Далее речь зашла о применении современных коммуникационных технологий для оказания удаленной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Благодаря тому, что с осени текущего года в регионе была внедрена телемедицина, возможность получить бесплатную консультацию специалистов ведущих российских клиник появилась даже у тех, кто находится за несколько тысяч километров.

«Такая система будет налажена во всех районах. Количество специалистов увеличится как минимум до двадцати пяти – таким образом мы сможем охватить все направления медицины. Прежде всего делается акцент на привлечение узких специалистов, на прием к которым сахалинцам попасть особенно сложно – гастроэнтерогов, нейрохирургов, пульмонологов и онкологов», - заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Проведение высокоскоростного интернета во все медучреждения, в том числе отдаленные ФАПы Сахалинской области и Курильских островов, – еще один медицинский прорыв года, который сделал телемедицину, прием жалоб и многое другое доступными во всех уголках региона, а также позволил частично разгрузить врачей от ежедневной «бумажной» работы, чтобы они могли больше времени уделять пациентам.

При этом, несмотря на частичное сокращение потребности региона в узких специалистах, привлечение постоянных врачей в больницы Сахалина и Курильских островов продолжится. Отмечается, что в 2019 году в регион приехали более двухсот врачей, которые получают самые высокие в стране «подъемные» (до двух с половиной миллионов рублей) и заработные платы (около ста шести тысяч рублей в месяц).

«К началу года дефицит врачей составлял двадцать процентов. На данный момент он сократился до десяти. В будущем году мы пригласим еще двести человек и таким образом полностью решим проблему дефицита врачей в регионе», - заявил в прямом эфире губернатор Валерий Лимаренко.

Медиков приглашают на работу в отремонтированные больницы с современным оборудованием. Например, только в этом года было приобретено несколько сотен современных аппаратов.

Разумеется, на ремонте, переоборудовании и привлечении специалистов проблемы медицины Сахалина не заканчиваются. Каждый желающий может высказать свое недовольство той или иной услугой в учреждениях здравоохранения с помощью «Окна доверия» - видеокамеры за записи обращения установлены в каждой поликлинике Южно-Сахалинска, а в следующем году заработают в каждом населенном пункте Сахалин и Курил. По словам Лимаренко, все обращения граждан попадают по защищенным каналам напрямую в правительство области.

Медики утверждают, что за год количество жалоб существенно сократилось благодаря переходу больниц на режим работы с понедельника по субботу до восьми вечера.

«Мне приходилось самостоятельно отводить людей к врачу в поликлиниках, т.к. они неделями не могли попасть на прием. Потому была поставлена задача, чтобы каждый пациент мог попасть к терапевту в течение двух дней, а в течение недели – попасть на прием к узкопрофильному специалисту лично или через видео-конференцию или пройти обследование», - отметил глава области.

Также повышение удовлетворенности островитян медицинскими услугами произошло благодаря внедрению высокотехнологичной медицины. Например, в больницах Сахалина установили новые аппараты МРТ и КТ, позволившие проводить экстренные и сложные обследования каждый день в круглосуточном режиме.

Отмечается, что за уходящий год удалось наладить регулярные выезды мобильных бригад врачей в глубинку, что имеет особо важное значение для курильчан. Специалисты 38 передвижных медицинских комплексов помогли поправить здоровье 52 тысячам людей. Бригада двух вертолетов санавиации спасла жизни 140 жителей отдаленных населенных пунктов, 13 из которых были детьми.

«Хочу поблагодарить врачей за трудолюбие. Им порой приходится работать по полторы-две смены, а жителей области – за терпение, которое нам всем поможет как можно скорее перейти на новую фазу развития», - завершил выступление Лимаренко.

Екатерина Цой