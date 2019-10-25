«Валим из страны» — китайские СМИ выявили главные беды России

Россияне согласились с заключением китайских журналистов, которые утверждают, что в России две главные беды. И нет, речь на этот раз идет не о дураках и дорогах, сообщает DEITA.RU.

Издание Китая Baijiahao опубликовало информацию о том, что российские граждане массово страдают от отсутствия экономического роста в стране. Именно оно во многом становится причиной второй беды — повального пьянства среди мужчин.

По данным издания, значительная часть мужчин подвержена алкоголизму. Люди пьют каждый день. При этом употребляют они в основном алкоголь низкого качества. По мнению китайских журналистов, это одна из главных проблем, почему представители сильной половины граждан не доживают до глубокой старости. Ведь средняя продолжительность жизни россиянок 77 лет, а мужей — 67 лет.

Также китайцы отметил, что начиная с 1991 года заработная плата граждан практически не увеличилась, а постоянный рост цен заставляет мужчин взваливать на себя ответственность, а стресс запивать алкоголем.

Многие россияне, прочитав в социальных сетях эту информацию, уверены, что так оно и есть. «Валим со страны», «Уже лет 20 как алкоголизм идет на спад с начала либеральных реформ 2000-х годов, когда имел место экономический рост на фоне высоких цен на нефть. Но последние несколько лет стимул забухать должен снова увеличится благодаря нынешней политике», «Ну хоть китайцы увидели, жаль наше правительство не видит», «Копейки народ считает, чтоб за коммуналку, да за бензин. А не дай бог заболеть, так, вообще, жопа. А вот у кого-то миллиарды и откуда интересно, непонятно», «Ни убавить, ни прибавить. Особенно в деревнях, которые потихоньку исчезают в угаре. Люди мрут как мухи», «Верно. У нас цены как в ЕС, а уровень жизни – низкий», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова