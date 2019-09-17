«Валить из страны» — люди негодуют из-за перехода на короткую неделю

Анонсированный переход на четырехдневную рабочую неделю возмутил россиян до глубины души, сообщает DEITA.RU.

Напомним, замминистра экономического развития Петр Засельский заявил, что, хотя плана перехода на четырехдневную неделю на данный момент нет, уже можно тестировать идею на предприятиях, где работники от 30 до 40 процентов рабочего времени ничего не делают. В список потенциальных компаний, которые опробуют пилотный проект, вошли 266 предприятий в 30 регионах России.

Первое, что возмутило россиян, это убеждение: если сократят количество рабочих дней, значит – урежут зарплату. «А у кого будет четырехдневка? У администраций. Это они же для себя делают. Как можно, чтобы поликлиники или домоуправления работали всего четыре дня? Ни к врачу сходить, ни слесаря вызвать. Так что ли? Это выгодно только думе и администрации, чтобы больше времени для гульбищ», — уверены граждане.

Более того, они в один голос заявляют, что с переходом на сокращенную неделю буквально останутся без средств к существованию. «Пенсиями кинули, сейчас ещё и на зарплату кинут. Ну спасибо, что пока возвращение рабства не рассматривают...», «Какая четырехдневка, у людей и так денег нет, или что вместо восьми часов, люди будут работать по 12, а то не выработка будет... Все для народа... А если и не будут люди работать по 12 часов, то урежут зарплату... Все для народа», — пишут люди в социальных сетях

При этом россияне отмечают, что приходится работать далеко не восемь часов в день. «Скажите, где такая работа, что 30-40 процентов ничего не делают», «Мне бы хоть один выходной! Три дня выходных для меня это уже отпуск», — пишут трудящиеся.

Нашлись и те категории россиян, о которых якобы никто не подумал. Школьники и студенты буквально требуют пересмотра распорядка их рабочего графика. «А тем временем школьники и студенты учатся по 6 дней, почему про них никто не подумал», — пишет молодежь в социальных сетях.

Рассуждая о российском образование, граждане серьезно задались вопросом, если будет четырехдневка, то как будут работать школы, детские сады и вузы. «Каким образом будут работать воспитатели в детском саду, учителя в школе и в институте, врачи? У них тоже 4 дневная неделя? А как школьную программу проходить? До ночи учиться? А детей из садика забирать, после 10 часов работы? Когда? В 20 часов? Супер придумали. Маразм крепчает», — возмущаются люди, даже не представляя, как будет устроена жизнь при короткой неделе, но 10-часовой рабочей неделе.

Самые продвинутые нашли выход из положения. «Валить нужно из страны, пока в рабов не превратили. Ни пенсий, ни зарплат нормальных, ни бесплатной медицины», — негодуют россияне.

Екатерина Брязгунова