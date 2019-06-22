Стал известен официальный курс доллара и евро к рублю на выходные, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Регулятор снизил курс валют на двадцать второе двадцать третье июня. Поэтому сегодня, в субботу, передает Центробанк, доллар оценивается в 63,13 рубля, что на 26 копеек ниже предыдущей отметки. Евро дешевеет на 20 копеек и оценивается теперь в 71,35 рубля.

Эксперты добавляют, что рубль укрепляется на фоне роста цены нефти. Цена фьючерса на марку Brent с поставкой в августе 2019 года на биржевых торгах ICE в Лондоне увеличилась на 4,22% и составила 64,43 доллара за баррель, говорят они. Фьючерсы техасской нефти оцениваются теперь по 56,65 за баррель.

Анастасия Туркова