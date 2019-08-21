Банкам не рекомендуется вывешивать электронные табло с курсом валют в окнах и витринах своих магазинов, сообщает DEITA.RU. Соответствующим советом выступили представители Центробанка.

Еще в феврале прошлого года появилась идея запретить банкам выставлять табло с курсом валют на улицу. Оценив ситуацию, российский лидер согласился с мыслью, что таким образом можно сократить число нелегальных обменных пунктов, и в декабре все того же 2018 года подписал данный закон.

Центробанка в рамках нового документа разработал требования, каким образом нужно размещать электронные табло. Главным из них стало размещение внутри помещений. В июле текущего года Ассоциация российских банков попросила разъяснить, можно ли размещать стенды в окнах и витринах. Центробанк в свою очередь не рекомендовал этого делать, а если все-таки размещение подобного типа есть, информация должна быть видна исключительно внутри банка.

Екатерина Брязгунова