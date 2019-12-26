Вам и не снилось: найден самый дорогой дом в России

Самый дорогой особняк России неожиданно стал «достоянием общественности», сообщает DEITA.RU.



Этот дворец ожидаемо находится на Рублевке и расположен в поселке Гринфилд. Общая площадь - около 7 тысяч квадратных метров. В здании три этажа плюс цокольное помещение.

По имеющейся информации, одна лишь разработка проекта длилась целый год. Особняк выполнен в классическом европейском стиле: мраморные лестницы и балюстрады, стилизованные под старину с соответствующей помпезностью и пышностью.

Хозяин распоряжается тремя гостиными. Каждая - в своем стиле. Есть музыкальный холл, телевизионный зал, камин и кухня с парадной столовой. Во дворце целых три спальни.

Интерьер по цветам выполнен в классическом стиле. Комнаты для мальчиков и мужчин выкрашены в голубой и синий цвета. Женские помещения - персиковый и розовый оттенок.

Как информирует Телеграм-Канал Mash, хозяин этого богатства - директор и основатель предприятия "Стройгазконсалтинг" Зияд Манасир. Этот дом строился порядка десяти лет, постоянно вносились корректировки, из-за которых строительство затянулось. Особняк был сдан в эксплуатацию совсем недавно.

По данным Forbes, Манасир обладает состоянием в $2,8 млрд. Второй этаж полностью отдан детям бизнесмена. На третьем этаже живет сам Мансур с супругой. На том же этаже расположена гордость семьи - библиотека и оранжерея с экзотическим растениями.

Цоколь - это зона развлечений. Там есть огромный бассейн, караоке, тренажерный зал и винные погреба. Кроме того, Манасир оборудовал собственный спа-салон и кальянную с шелковыми стенами.

Отделочные материалы - самые дорогие в мире в своем сегменте. Хрустальные люстры, стены из красного дерева, ванная из медового оникса. Сообщается, что Зияд Манасир потратил на обустройство и строительство своего дворца около 12 миллиардов рублей. Или же - минимальный уровень оплаты труда для 975 тысяч россиян.

Об особняке стало известно благодаря фотографиям в портфолио архитектора. Имя архитектора не раскрывается.

Василий Кучин