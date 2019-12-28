«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять

Россиян предупреждают, что мошенники могут украсть все данные от банковских карт, сообщает DEITA.RU.



Мошенники с каждым днем совершенствуют свои техники обмана людей. Россиян предупреждают – ни в коем случае не открывать ссылки из писем от официальных компаний. Например, от Сбербанка.

Схема работы мошенников рассчитана на невнимательность людей. В поле «От кого» пишут название компании – «Сбербанк», «Инстаграм» или «Фейсбук». И только нажав на кнопку «Подробнее», можно увидеть сам электронный адрес. А он уже не имеет ничего общего с крупными компаниями.

Но мошенники вынуждают людей переходить по ссылкам. Например, говорят, что получателя письма ждет денежный приз. При переходе по ссылке просят ввести данные карты, и, как следствие, снимают со счета деньги.

Представитель Сбербанка прокомментировал такой способ мошенничества: любые письма с розыгрышами или акциями, требующими ввода данных, банк не рассылает. Людей просят быть внимательными и не сообщать никому коды и пароли.

Елена Миронова