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«Вам положены льготы»: Путин подписал закон

Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и поддержки, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, россияне  смогут получать полную информацию о положенных им льготах. Сообщать об этом им будут по выбранным гражданами вариантами: через портал госуслуг, через единый колл-центр или при посещении органа власти. Информация обо всех льготах, причитающихся гражданину, будет вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Специальная выделенная телефонная линия для консультаций по поводу льгот заработает с декабря 2020 года, с июля 2021 года информацию можно будет получить при посещении органов власти.

Сегодня в России реализуется огромное количество: более 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек. Но не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, должна быть создана единая, простая и доступная система информирования, у людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате.

Дмитрий Санников

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