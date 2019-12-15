«Вам пригодится»: Депутат Госдумы подарил мэру банку вазелина

Необычный подарок преподнес депутат Государственной Думы Вадим Булавинов главе поселковой администрации и подрядчику на открытии школы в поселке Гидроторф Нижегородская области, сообщает DEITA.RU.

На торжественной церемонии депутат Государственной Думы напомнил, что школа строилась с большим трудом и ему пришлось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса. Кроме того, постоянные переносы сроков сдачи привели к тому, что стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.

«Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится», - сказал Вадим Булавинов под хохот школьников.

Позже депутат объяснил свой поступок в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в поселке сорвали национальный проект на год с лишним. Во-вторых, неоднократно, и в том числе и депутату Госдумы, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания, и только через год и два месяца смогли достроить, еле успев к новому году.

По словам депутата, он не понимает ажиотажа вокруг вазелина, потому что «у него много разных применений».

«Ну подарил . Ведь могли бы и не брать , но взяли. Значит знают , что пригодится», - комментируют пользователи социальных сетей.

Дмитрий Санников