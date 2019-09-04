Есть четыре случая, когда вы можете ехать на красный без каких-либо последствий для себя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Drivenn.

Вы можете ехать на красный, когда вы – водитель машины экстренных служб, и едете по служебному делу. В таких случаях нужно включать сирену и маячок. Если инспектор изъял у автолюбителя машину для служебных нужд, он тоже может ехать на красный.

Можно ехать на красный, если сигнал уже загорелся, но неподалеку стоит инспектор и сигнализирует вам, чтобы вы ехали. Если на дороге проходят ремонтные работы, и вам машет регулировщик – тоже можно ехать.

Если вы выехали на перекресток, а сигнал светофора сменился – завершайте маневр. Останавливаться посреди дороги не вариант: у вас приоритет в данном случае.

Еще один случай: загорается красный или вы видите запрещающий сигнал регулировщика, но не можете остановить машину без экстренного торможения. Но это возможно, только если сложилась особая ситуация, вы не лихач, и не провоцируете аварии. Подобные ситуации нередко встречаются в гололед или в ливни.

Анастасия Туркова