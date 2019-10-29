«Вандализм и свинство» - горожане возмутились хулиганством в столице

Не так давно Владивосток пополнился элементами благоустройства. В частности, недалеко от остановок и общественно-популярных мест установили новые лавочки и урны. Местные хулиганы, в свою очередь, не оставили «обновки» без внимания, сообщает DEITA.RU.

Подписчик одного из городских пабликов выложил фото со сломанной и покосившейся лавочкой. «Прекрасный вид встречает гостей города при подъёме на видовую», - отметил автор поста. Фото сделано недалеко от подъема на Орлиное Гнездо – одного из популярных туристических мест дальневосточной столицы.

В комментариях к посту подписчики выражают свое возмущение: «Люди – свиньи, тут ничего не поделать. Новую поставить – все так же будет», «Просто люди – свиньи и варвары, все в воспитании!».

Другие недовольны бездействием самого автора: «Интересно, а есть ли официальные обращения к управляющим этого объекта о обнаруженных проблемах? Или только фотка в инсте...»

Есть и пользователи, которые отмечают неидеальное состояние самого подъема, видовой площадки и памятника. «… Всё осыпается и постепенно разрушается. Освещения нет, турист может запросто навернуться с лестницы или при подходе к достопримечательности», - добавляют они, сетуя так же на отсутствие туристической инфраструктуры вокруг площадки – сувенирных ларьков или точек фаст-фуда.

Александра Маслова