Вандалы испортили Деду Морозу праздник

На главной площади Хабаровска от действий неизвестного пострадала снежная фигура Деда Мороза, сообщает DEITA.RU. Предполагается, что на фигуру помочились.

При этом, как обозначил сотрудник полиции, подпортить фигуру мог и чей-то питомец. Однако это не снимает ответственность с хозяина, действия подобного рода запрещены, как отмечает портал «ДВХаб». Кроме того, есть и оптимистичные версии произошедшего, например, что на снежную композицию пролили напиток.

Примечательно, что хабаровчане не первый раз портят новогоднее убранство площади. Известно, что несколько лет назад вандалы справили нужду на фигуру Спанч Боба, немногим позже - «окрашены» были снежная крепость и Дед Мороз.

Тем временем, во Владивостоке горожане недовольны поведением родителей с детьми на главной площади столицы Приморья. В социальной сети появился гневный пост, автор которого пожаловался на то, что детей для эффектных снимков садят на новогодние инсталляции, которые не предназначены для подобных действий.

Софья Корф