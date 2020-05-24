Вандалы надругались над Ботсадом во Владивостоке

Неизвестные люди пришли на территорию Ботанического сада во Владивостоке, где начали пучками рвать зелень и складывать ее в пакеты, сообщает ИА DEITA.RU.

Как написали представители научного заведения на своей официальной странице в «Инстаграм», они успели увидеть только, как группа людей вышла из дыры в заборе – так как основные ворота закрыты согласно режиму самоизоляции.

«Авитаминоз вынуждает людей собирать молодую зелень пакетами без разбора! И это на ООПТ (особо охраняемой природной территории), территории, на которой любые действия кроме научных запрещены!» - пишут разгневанные сотрудники Ботсада.

Комментаторы поддержали ученых.

«Жаль, что такие поступки проявляются. И особо жаль, что не все поймут, в том числе те, кто просто решил собрать то, что им нужно было, о чем вы говорите и пишите. Будем надеяться, что осознанность граждан все же будет повышаться».

«Просто форменное безобразие!»

Выразили свое сочувствие и коллеги – сотрудники якутского Ботсада.

«Кошмар. Мы тоже очень часто сталкиваемся с этим».