Вандалы-родители ломают украшения на главной площади Владивостока

Жители Владивостока возмущены поведением взрослых на главной площади Владивостока. Родители без зазрения совести ломают светящиеся конструкции в виде животных и сказочных персонажей, садя своих детей прямо на хрупкие фигуры, сообщает DEITA.RU.

«Яжеродители без стеснений закидывают своих яжедетей везде, куда можно и куда нельзя. Мышь с сыром, которая и так уже в своей жизни натерпелась, решили, видимо, доломать. Не ну а че, на наши налоги же купили!», - возмущается горожанка в социальных сетях отмечая, что больше всего «внимания» досталось неоновой лошади к которой выстроилась очередь из «идентичных по развитию «отцов и детей».

«Закидывали на неё всех, даже 7-8 летних кобылок. Лошадь угрожающе шаталась. Дети смеялись. Родители делали вид, что все в порядке вещей. Конечно, семилетке же невозможно объяснить, что это - украшение, на него смотреть надо, и не садиться. При этом по площади прогуливались живые лошади, которые были совсем не против покатать детишек. Разговаривать бессмысленно. Желающих слишком много. Иван кивает на Петра, а Пётр на Ивана», - продолжает жаловаться жительница Владивостока.

Другие горожане яро поддержали возмущение женщины отметив, что поведение родителей не только не этично, но и заходит за рамки техники безопасности.

«Не то что мозгов, даже инстинкта самосохранения нет. Фигурки же светятся не потому, что там светлячки внутри сидят, а потому что под током все. Если коротнет, то взрослому не страшно будет, вот ребенку для электротравмы много не надо», - высказывает другой интернет-пользователь.

«А потом все жалуются «вот наш город не украшен», «че так тускло». Действительно, почему?», - поддерживают автора пост комментаторы.

«После того, как я увидела, как родители на 9 мая бросают в вечный огонь монетки «на счастье» и предлагают сделать то же самое своим детям, уже ничему не удивлюсь. Такое ощущение, что люди не в себе», - резюмировал интернет-пользователь.

Екатерина Цой