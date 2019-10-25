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Варикоз и лишний вес: ученые создали модель офисного работника

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Британские ученые создали куклу Эмму – портрет типичного «офисного работника», который игнорирует физнагрузки и правильное питание. Об этом сообщает DEITA.RU.

Восковую женщину создали, опираясь на результаты опроса нескольких тысяч европейцев. Люди отвечали, от каких заболеваний чаще всего страдают работники офиса. Так, Эмма стала «сборником» разных болячек и недугов, характерных для сидельцев за компьютером.

Так, у модели офисного работника явный лишний вес, особенно в районе живота, варикоз, опухшее лицо и желтоватый оттенок кожи из-за плохого воздуха и духоты в офисе.

Резюмируя результаты, ученые рекомендовали «сидячим» работникам стараться поменьше сидеть за компьютером, больше двигаться и выбирать активный отдых на природе.

Напомним, испанские диетологи пришли к выводу, что рафинированная мука – самый опасный пищевой продукт, частое употребление которого может спровоцировать развитие диабета. Исследователи советуют заменить его на изделия из цельнозерновые продукты.

Александра Маслова 

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