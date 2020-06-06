«Варварский промысел»: Приморцы бьют тревогу из-за добычи моллюсков драгами

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Добыча нескольких видов моллюсков может нарушить жизнь целой экосистемы, считают экологи
Неравнодушные жители Приморского края активно делятся в Сети информацией об «экологическом преступлении» – в водах Приморского края организована добыча моллюсков при помощи драг, сообщает ИА DEITA.RU.
Место локализации судов, ведущих работу – бухта Муравьиная. Снимки судов, осуществляющих добычу, а также гневный пост опубликовал на своей страничке в Facebook Дмитрий Анашкин, руководитель Федерации подводного спорта Приморского края.
«Сегодня бизнесмены грабили бухту Муравьиную в районе Манчжура. Драги пашут каждый день, не обращая внимания на возмущение людей! Нагло, цинично убивают целую экосистему из-за добычи нескольких видов моллюсков. Прибыль идёт в карман владельцам этого бизнеса, а проблемы остаются на каждого из нас. Потеря пляжей и туристической привлекательности, заиливание заливов, истребление всего живого на морском дне – это те проблемы, которые видны нам, простым обывателям», – пишет Дмитрий Анашкин.
Автор публикации призывает максимально распространить информацию об «этом беспределе». Дмитрий отмечает, что в случае игнорирования подобных действий, в будущем детям и внукам придётся лишь слушать рассказы о том, как много водных животных раньше водилось в этих краях.
Неравнодушный житель края успел опубликовать видео, на котором наглядно запечатлены последствия подобной добычи моллюсков.
«Вред от использования драг наглядно виден, это рваные и раздавленные моллюски и черви, оглушенная рыба, отсутствие биологического разнообразия на дне», – подписал публикацию Дмитрий Анашкин.
Наряду с этим автор сообщений опубликовал снимки документов, в которых черным по белому указано, что драга не является запрещённым орудием промысла в Приморье, за небольшим территориальным исключением.
Автор публикаций отмечает, что представители законодательной или исполнительной системы не могут или не хотят ничего сделать, поэтому обыватели – те, кому небезразлично будущее собственных детей и внуков, должны добиваться, чтобы дражный промысел на прибрежных акваториях был прекращён.