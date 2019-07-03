Помните, что вы не всегда имеете право пользоваться кондиционером в своей машине, сообщает DEITA.RU.

Прямого штрафа за включенный кондиционер нет. Но если вы ждете пассажира возле дома, школы и подобных мест, остановившись со включенным кондиционером и с двигателем на холостых оборотах, помните про пункт 17.2 ПДД: стоянка автомобиля в жилой зоне с заведенным двигателем запрещена. За это полагается штраф. За остановку во дворе дольше, чем на пять минут, штраф еще больше. При чем здесь кондиционеры? Так ведь питание компрессора кондиционера идет от двигателя, включение которого запрещено.

Анастасия Туркова