«Ваш салат давно пропал»: Роспотребнадзор рассказал об отравлениях

О сроках годности салатов напомнили специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, сообщает DEITA.RU.

Одним из главных блюд на новогоднем столе обычно бывает салат. Но надо помнить, что любой салат – благоприятная питательная среда для развития микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

- Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12.

- Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).

- Салаты и винегреты из варёных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12).

- Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.

- Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов.

- Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.