«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Депутаты Государственной Думы приняли закон, по которому в случае приостановления или прекращения электронного денежного перевода клиента оператор будет обязан в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки, сообщает DEITA.RU.

Ранее были установлены правила, по которым сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. Граждане часто жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения. Это становится причиной убытков и доставляет неудобства.

Закон «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе» был разработан группой депутатов, включая и заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую.

Новый закон налагает на операторов по переводу денежных средств обязанность информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа по инициативе оператора в различной форме: СМС-сообщением, телефонным звонком, о самом факте блокировки, а также причинах, почему это произошло.

Ранее Наталье Поклонской рассказали, что в телевизоре врут. Как рассказала депутат Государственной Думы в социальных сетях на прием пришел водитель скорой помощи, который просто захотел поздороваться и рассказать, как ему сегодня работается. «Мы хорошо поговорили, с ним подошли и местные журналисты, и обычные люди. Он не жаловался. Он задал только один вопрос: почему по ТВ говорят о хорошей зарплате врачей, а они получают 8-13 тысяч в месяц?», - пишет Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников