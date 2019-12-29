«Ваша карта заблокирована»: Путин подписал закон Поклонской

Президент России Владимир Путин подписал закон об информировании операторами клиентов о блокировке банковских карт, разработанный и внесенный в российский парламент группой депутатов Госдумы, включая Наталью Поклонскую, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, в случае приостановления или прекращения электронного денежного перевода клиента оператор будет обязан в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки.

Раньше были установлены правила, по которым сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. А потому клиенты банков нередко жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения. Это становится причиной убытков и доставляет неудобства.

Закон «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе» был разработан и внесен в Государственную Думу группой депутатов, включая и заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую.

Новый закон налагает на операторов по переводу денежных средств обязанность информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа по инициативе оператора в различной форме: СМС-сообщением, телефонным звонком, о самом факте блокировки, а также причинах, почему это произошло.

«Теперь эта сторона банкинга станет более открытой, и блокировка счёта клиента перестанет быть неожиданной, а значит, не сможет быть манипулятивным инструментом», - прокомментировала в социальных сетях Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников