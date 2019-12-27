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«Ваши деньги в опасности»: 170 миллионов персональных данных утекли в Сеть
70% из них слили сотрудники различных организаций, сообщает
DEITA.RU.
По данным экспертов аналитического центра InfoWatch, в уходящем году в сеть утекли свыше 14 млрд записей пользовательских данных. Цифра впечатляющая и превышает данные предыдущего года в два раза, как отмечает портал banki.ru.
Примечательно, что значительно возросла доля преднамеренной передачи данных в сеть. Иными словами, работники умышленно «сливают» закрытую информацию. Количество утечек подобного рода в России немногим меньше половины случаев – 40%.
Если рассматривать все случаи утечки как сто процентов, то семьдесят из них было совершено сотрудниками организаций, а хакеры «постарались» менее чем на 20%.
Общее число скомпрометированных записей персональных данных в России составило в уходящем году около 170 миллионов.
Доля утечки персональных данных составляет порядка 75 процентов. Что касается государственных секретов и платёжной информации, доля утечки напротив, сократилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Напомним, в октябре текущего года стало известно о масштабной утечке персональных данных клиентов Сбербанка мошенникам. Речь шла о миллионах клиентов, тогда как сам банк в процессе расследования установил, что аферистам стали доступны данные лишь двухсот человек.
Софья Корф