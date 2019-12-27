telegr wh call

Новости

«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять

28 Декабрь 2019, 01:15

«Это справедливо»: Пенсии хотят увеличить таким семьям

28 Декабрь 2019, 00:30

Вот что на самом деле волнует россиян

27 Декабрь 2019, 23:45

В ряде вузов страны повысили проходной балл ЕГЭ

27 Декабрь 2019, 23:15

Высокую награду получил коллектив УВО Минтранса

27 Декабрь 2019, 22:54

Танец Марии Захаровой на корпоративе в МИДе возбудил соцсети

27 Декабрь 2019, 22:45

Власти оставили без пенсий тысячи россиян

27 Декабрь 2019, 22:15

Космический год России: первые удачи за 16 лет

27 Декабрь 2019, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Ваши деньги в опасности»: 170 миллионов персональных данных утекли в Сеть

Интернет

 

70% из них слили сотрудники различных организаций, сообщает DEITA.RU.

По данным экспертов аналитического центра InfoWatch, в уходящем году в сеть утекли свыше 14 млрд записей пользовательских данных. Цифра впечатляющая и превышает данные предыдущего года в два раза, как отмечает портал banki.ru.

Примечательно, что значительно возросла доля преднамеренной передачи данных в сеть. Иными словами, работники умышленно «сливают» закрытую информацию. Количество утечек подобного рода в России немногим меньше половины случаев – 40%.

Если рассматривать все случаи утечки как сто процентов, то семьдесят из них было совершено сотрудниками организаций, а хакеры «постарались» менее чем на 20%.

Общее число скомпрометированных записей персональных данных в России составило в уходящем году около 170 миллионов.

Доля утечки персональных данных составляет порядка 75 процентов. Что касается государственных секретов и платёжной информации, доля утечки напротив, сократилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Напомним, в октябре текущего года стало известно о масштабной утечке персональных данных клиентов Сбербанка мошенникам. Речь шла о миллионах клиентов, тогда как сам банк в процессе расследования установил, что аферистам стали доступны данные лишь двухсот человек.

Софья Корф

Читайте также:

Россияне в опасности: не храните деньги на банковской карте

«Не храните деньги на карте»: Роскомнадзор рассказал, как уберечься от мошенников

Новый обмен: россияне сами отдают деньги мошенникам

Популярное

Дочери Путина и Шойгу составят компанию Кожемяко

Сколько осталось жить россиянам

Задолжал – не плати: новый закон защитит должников по ЖКХ

Синоптики сказали, какой будет погода на новогодние каникулы
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...