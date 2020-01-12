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«Ваши органы уже не ваши»: сообщения о принудительном донорстве докатились до Дальнего Востока
Сахалинский минздрав предупредил о фейковых сообщениях об изъятии органов, сообщает DEITA.RU.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что якобы у граждан, и у взрослых, и у детей в облегченном порядке могут быть изъяты органы. «Эпидемия» подобных сообщений была зафиксирована в центральных регионах страны в новогодние каникулы, а сейчас подобные аудиосообщения и видеоролики накрыли и дальневосточный сегмент мессенджеров и соцсетей. «Ваши органы уже не ваши», - вещает голос.
Сахалинский минздрав в своем Instagram-аккаунте предупредил о том, что подобные заявления не соответствуют действительности. По утверждению ведомства, нормативных актов для проведения таких действий не было, и нет.
Как отмечают в ведомстве, законодательство о трансплантации органов действует в нашей стране с 1992 года, неоднократно совершенствовалось и даже становилось предметом рассмотрения Конституционного суда, который не установил каких-либо несоответствий закона о трансплантации нормам основного закона страны — Конституции.
Более того, в настоящее время Минздравом России совместно с экспертным сообществом разработан проект федерального закона о донорстве и трансплантации органов, который содержит дополнительные элементы, гарантирующие защиту донора и реципиента, в том числе в части волеизъявления человека о посмертном донорстве.
«Вообще не понимаю, какие цели преследуют люди, раскидывающие по сетям разные фейки. Причем очень часто разные «новости» распространяются голосом, принадлежащем одной и той же женщине. Мерзкий такой голосок. Людям делать нечего. Либо действительно это делается для чего-то. Ну и большинство, как стадо, начинают эти новости пересылать вместо того, чтобы проверить их достоверность. Например, почитать изменения в законах», - комментируют российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников