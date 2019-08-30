Гаджеты должны использоваться только при необходимости, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Глава министерства просвещения России Ольга Васильева выступила с рекомендацией отказаться от использования мобильных устройств в школах без уважительных причин.

К ним, например, могут относиться медицинские показания. При этом, по словам министра, в ведомстве готовы столкнуться с трудностями, которые возникнут в связи с ограничениями на гаджеты в школах.

Васильева предположила, что такой подход может вызвать недопонимание с обеих сторон. Однако, со временем, по мнению министра, все разногласия разрешаться сами собой.

Первой предложила отказаться от использования телефонов в школах спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле этого года.

Дмитрий Шевченко