Вассерман: государства «Украина-Русь» никогда не существовало

Политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман оценил заявления заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, сообщает DEITA.RU.

Апеллируя к общему прошлому, заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства призвал поляков к объединению против Москвы и заявил, что «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

Как рассказал РИА ФАНполитолог и интеллектуал Анатолий Вассерман, государства под названием «Украина-Русь» никогда не существовало. Как он напомнил, это название популяризовал известный фальсификатор истории Михаил Грушевский. Известен он, в частности, тем, что много лет подряд, публикуя русские исторические документы, аккуратно заменял в них слово «Русь» на «Украина». В 1917 году он стал руководителем так называемой Центральной Рады — киевского самопровозглашенного коллективного органа власти, совершенно не поддерживаемого местным населением. Именно поэтому Грушевского иногда называют «первым президентом Украины» — хотя должность с таким названием он никогда не занимал.

Более того, даже словосочетание «Киевская Русь» нельзя принимать за чистую монету, поскольку это обозначение было дано историками лишь в XIX веке для удобства обозначения одного из периодов русского государства. Понятия «Киевская Русь» ранее не существовало, и русские люди во времена князя Владимира крайне бы удивились, «узнав», где они «живут».

Дмитрий Санников