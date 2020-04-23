Вассерман объяснил, почему дешевеет нефть

Падение мировых цен на нефть вызвано не тем, что сырьё перестало быть нужно человечеству, а временной паузой, которую вынуждены взять крупнейшие производства из-за эпидемии, считает известный российский политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман, сообщает DEITA.RU.

В своём новом интервью изданию "Свободная Пресса", эксперт рассказал о причинах стремительного падения в цене, так называемых, фьючерсов, отображающих готовность заплатить определённую сумму за товар в будущем.

По мнению Вассермана, то, что эти самые фьючерсы начали показывать отрицательную стоимость является следствием устройства мировой биржи, а не тем, что нефть перестал быть ценным товаров.

Дело в том, что фьючерсы являются ни чем иным, как обязательством продавца купить ту или иную продукцию в обозначенный в контракте день без каких бы то ни было дополнительных условий.

В нынешней обстановке экономического кризиса и остановки производств это означает, что покупатель должен будет забрать себе купленную нефть, но, естественно, обычному биржевому брокеру её просто физически негде хранить. У него как у частного лица просто нет соответствующей инфраструктуры, да она ему, по сути, и не нужна, ведь его работа заключается в том, чтобы вовремя перепродать товар, а не заниматься его хранением.

Но т.к. нефть в данный момент не нужна промышленникам, то и спроса на неё в будущем пока тоже нет. Вот поэтому, по словам Вассермана, биржевые игроки просто вынуждены доплачивать другим участникам рынка за то, чтобы они просто приняли на себя обязательства принять эту нефть в будущем.

Происходящее, опять-таки, не означает, что нефть вдруг стала никому не нужна в принципе. Это означает, что спроса в следующем месяце на неё пока нет. В действительности, все основные нефтяные резервуары сейчас заполнены до отказа. Но как только производства будут возобновлены, нефть снова обязательно вырастет в цене.