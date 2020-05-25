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Ватикан откроет музеи в начале лета
Пропуск будет осуществляться с рядом ограничений
Ватикан откроет свои музеи для посещения 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Посетителям необходимо будет предварительно записаться.
Вместе с открытием Ватикан вводит несколько правил для посещений. Так, помимо предварительной записи, посетителям будут измерять температуру, запускать их планируется по группам, максимум 10 человек. Всех туристов обяжут носить маски.
Напомним, что в начале марта все музеи Италии, в том числе и Ватикана были закрыты для посещений из-за карантина. Музеи Ватикана в год посещают более миллиона туристов, а прибыль с них исчисляется миллионами рублей. Границы Италия открывает с 3 июня для граждан Евросоюза, премьер-министр сказал, что сделает все чтобы вернуть туризм в страну.