Ватикан откроет музеи в начале лета

Ватикан откроет свои музеи для посещения 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Посетителям необходимо будет предварительно записаться.

Вместе с открытием Ватикан вводит несколько правил для посещений. Так, помимо предварительной записи, посетителям будут измерять температуру, запускать их планируется по группам, максимум 10 человек. Всех туристов обяжут носить маски.

Напомним, что в начале марта все музеи Италии, в том числе и Ватикана были закрыты для посещений из-за карантина. Музеи Ватикана в год посещают более миллиона туристов, а прибыль с них исчисляется миллионами рублей. Границы Италия открывает с 3 июня для граждан Евросоюза, премьер-министр сказал, что сделает все чтобы вернуть туризм в страну.