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Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»
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Клиенты главного банка в стране получили возможность переводить средства с дебетовых карт любых банков. Для этого им достаточно использовать специальное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в кредитной компании, новый функционал будет максимально полезен для тех, кто использует карты нескольких банков, но карта «Сбербанка» является основной.
Стоит отметить, что за молниеносный перевод все-таки придется заплатить. Размер комиссии составит 1,2 процента. Однако сумма не может быть меньше тридцати рублей.
К слову, данную операцию также можно провести и на сайте кредитной организации в своем личном кабинете. Такое заявление сделали в Сбербанке.
Екатерина Брязгунова