Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Клиенты главного банка в стране получили возможность переводить средства с дебетовых карт любых банков. Для этого им достаточно использовать специальное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в кредитной компании, новый функционал будет максимально полезен для тех, кто использует карты нескольких банков, но карта «Сбербанка» является основной.

Стоит отметить, что за молниеносный перевод все-таки придется заплатить. Размер комиссии составит 1,2 процента. Однако сумма не может быть меньше тридцати рублей.

К слову, данную операцию также можно провести и на сайте кредитной организации в своем личном кабинете. Такое заявление сделали в Сбербанке.

Екатерина Брязгунова