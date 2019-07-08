Правительство может поднять стоимость распространённой пошлины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Вид на жительство в России может стать бессрочным. В этой связи правительство хочет поднять стоимость пошлины за выдачу вида на жительства с 3500 до 5000 рублей.

Сейчас этот документ выдаётся сроком на пять лет, но его можно продлевать неограниченное количество раз. Процедура продления во многом аналогична первичному оформлению ВНЖ, в том числе иностранец оплачивает госпошлину в размере 3500 рублей.

В Правительстве отмечают, что предлагаемый размер госпошлины — 5 тысяч рублей — равен пошлине, которую платят граждане России за выдачу загранпаспорта нового поколения. Бессрочные виды на жительство также обновят — они будут содержать электронный носитель информации.

Дмитрий Шевченко