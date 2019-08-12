Водители могут просто не доехать до пункта назначения, сообщает DEITA.RU.



После сильных дождей дороги в Приморье пришли в негодность. Особенно беспокоит местных жителей состояние трассы до Находки.

В редакцию поступило сообщение от водителя, который вечером воскресенья ехал из Владивостока в Находку. После развязки, которая ведет в сторону Находки машина влетела в огромные ямы. Как результат – разбитое литье.

Мужчина также рассказал, что ямы незаметны из-за луж. Нет возле них никаких предупреждающих знаков. Кроме него на этой дороге стояли и другие пострадавшие.

Отметим, трасса Владивосток – Находка является ключевой для региона. Она связывает два города-порта. Ежедневно по ней двигаются не только фур в порт, но и машины туристов. Эта же трасса ведет в город президентского внимания – Большой Камень, где работает суперсовременная судоверфь.

Елена Миронова