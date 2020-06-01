Важное изменение ждёт клиентов Сбербанка с 14 июня

С 14 июня клиенты Сбербанка смогут совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга, сообщает ИА Deita.ru. Инициатива об отмене была предложена Минфином, Федеральной антимонопольной службой и Центробанком. Банковский роуминг критиковал еще Дмитрий Медведев, называя его «межрегиональной дискриминацией». Он прямо заявлял, что при межрегиональных переводах банки никаких затрат не несут, но пытаются на них нажиться.



Ранее комиссия взималась, если клиент совершал переводы между собственными счетами, которые были открыты в разных регионах страны. Комиссия составляла 1% при осуществлении транзакций с помощью онлайн-банкинга или в банкомате, 1,5% - если перевод осуществлялся в отделении банка через сотрудника. А 94% онлайн-переводов по стране совершается именно клиентами Сбербанка, как показал анализ ведомств.

Президент Сбербанка Герман Греф в свое оправдание ссылался на то, что межрегиональные переводы и транзакции в пределах одного субъекта федерации – это разные финансовые рынки, которые покрывают «принципиально разные потребности клиентов». Поэтому комиссия за межрегиональные переводы вполне обоснована. Но разногласия урегулировать удалось.

После отмены роуминга комиссией не облагаются переводы в пределах 100 тысяч рублей. Герман Греф отметил, что 95% межрегиональных транзакций, которые совершали россияне, и так не облагались комиссией, но для остальных 5% эта комиссия была ощутимой.

Переводы без комиссии клиенты могут осуществлять не только между счетами Сбербанка, но и на счета в другие банки через Систему быстрых платежей. В Систему входят Альфа-Банк, ВТБ и некоторые другие крупные банки. Подключиться к Системе можно через приложение «Сбербанк-онлайн».

Закон об отмене банковского роуминг был подписан Владимиров Путиным еще в декабре 2019 года. Сейчас истекает полугодовой срок вступления закона в силу.