Продажа лекарственных сборов сократилась в России более чем на 11 процентов, сообщает DEITA.RU.

На данный момент фармацевтам удается реализовывать не более 10 миллионов упаковок ежегодно. Такое стремительное падение спроса грозит тем, что уже через десять лет лекарственные сборы исчезнут с полок аптек.

Как отметили представители DSM Group, речь идет о падении продаж таких препаратов, как лекарственные сборы, БАДы и спецпитание. Только за первые пять месяцев текущего года сокращение продаж составило 11,5 процента. Так, если в прошлом году за этот период было продано 11 047 тысяч упаковок, то в 2019-м — 9 775 тысяч упаковок.

По мнению экспертов, производителям уже сегодня необходимо задуматься о модернизации, а также прибегнуть к новым методам маркетинга.

Екатерина Брязгунова