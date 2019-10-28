Важное приложение запустил Сбербанк

Крупнейшая в России кредитная организация продолжает удивлять своих клиентов, сообщает DEITA.RU.

Теперь Сбербанк запустил приложение для любителей вкусно поесть. Оно называется SberFood. Благодаря новой услуге клиенты банка могут не только забронировать столик и заказать самые вкусные блюда, но и даже оплатить по счетам. По мнению разработчиков, автоматизация ускорит процесс обслуживания каждого клиента. Кроме того, это даст возможность начислять индивидуальные скидки.

Как пишет РБК, приложение удалось создать на базе уже существующих моделей. Речь идет о таких приложениях, как Афиша-Рестораны и Plazius. Если у пользователей смартфонов уже стояло приложение Plazius — его достаточно обновить и вместо этого приложения получится SberFood.

Отмечается, что новое приложение значительно дублирует старое, однако у него есть новые функции, за счет которых SberFood становится актуальным и уникальным.

Стоит отметить, что Сбербанк не всегда радует своих клиентов новыми возможностями. Накануне стало известно о краже персональных данных клиентов данной кредитной организации.

Екатерина Брязгунова