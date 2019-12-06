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Важное решение Медведева поддержало МВД

Черный джип колеса

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев в беседе с журналистами в четверг, 5 декабря.

По словам министра внутренних дел, данная инициатива не была разработана силами МВД. Более того, министерство выступает против этой идеи. При этом предлагает значительно увеличить скорость движения на главных федеральных трассах.

Ранее прошла информация о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев принял важное для всех автомобилистов решение. Он поручил ведомствам еще раз убедиться в необходимости снижения нештрафуемого порога. Глава правительства отметил, что хотя является опытным водителем, не всегда понимает, что превысил допустимую скорость на 10 километров.

Ранее, 17 октября, представители Минтранса и ГИБДД выступили за снижение нештрафуемого порога.

Екатерина Брязгунова 

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